Arctic Monkeys : retour sur scène pour la première fois depuis trois ans

C’était ce 9 août à Istanboul, en Turquie, avec un concert de 21 titres résumant toute la carrière du groupe.

Ce concert a donc fait la part belle à des classiques comme “Do I Wanna Know ?”, “Brainstorm”, “R U Mine ?” , “Why’d You Only Call Me When You’re High ?”, “I Bet You Look Good on the Dancefloor” et autres “Teddy Picker.” Si Alex Turner et ses amis des Arctic Monkeys n’ont joué aucun nouveau titre, ils ont par contre exhumé une chanson qu’ils n’avaient plus chantée depuis dix ans : “Potion Approaching”. Ce concert turc, dont des images ont fleuri partout sur le net (à voir ci-dessous) marque le début d’une tournée mondiale qui passera par le Pukkelpop ce 21 août.