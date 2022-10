Arctic Monkeys partage 45 minutes de show

Dans ces 45 minutes de show, vous verrez onze des titres proposés par le groupe le mois dernier, soit la moitié du concert.

Ils avaient déjà partagé parallèlement un clip du nouveau titre “I Ain’t Quite Where I Think I Am” et dans le film, on croise des versions live de nouveaux morceaux comme “There’d Better Be a Mirrorball” et “Mr Schwartz”, aux côtés de classiques comme “Brianstorm,” “Do I Wanna Know?,” “Crying Lightning,” et “505” :