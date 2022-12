Arctic Monkeys, de rockeurs adolescents à crooners

Mais l’histoire des Arctic Monkeys remonte en 2002. Cette année-là, Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders et Nick O’Malley (et Andy Nicholson qui quittera la formation après le premier album) se rencontrent. Âgés d’à peine 20 ans, les jeunes garçons usent des codes du Net comme jamais. Plusieurs chansons sont téléchargeables, et c’est là que tout va commencer. Il aura suffi de quelques mois à ces jeunes adolescents de Sheffield pour passer de l’anonymat et aux concerts dans les pubs du coin à la Une de l’hebdomadaire britannique New Musical Express, connu pour annoncer le meilleur groupe du monde à chaque nouvelle couverture. Quelques mois pendant lesquels leur nom va circuler plus que d’autres sur la toile au point d’attirer l’attention du label Domino à qui on doit déjà la découverte du groupe Franz Ferdinand. Leur premier single, I Bet You Look Good On The Dancefloor, devient numéro 1 des ventes le jour même de la sortie en Grande-Bretagne de leur album Wathever People Say I Am, That’s What I’m Not en 2006.