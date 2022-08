Arctic Monkeys annonce un septième album, The Car, pour le 21 octobre.

Celui-ci a été écrit par le frontman Alex Turner, produit par James Ford, le tout dans divers studios situés dans le Suffolk, mais aussi à Paris et à Londres.

Dix titres composeront ce nouvel disque, dont “I Ain’t Quite Where I Think I Am”, qui a été dévoilé en live hier lors du Zurich Openair en Suisse: