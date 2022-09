Arctic Monkeys : Alex Turner chante pour un mariage

Alors que le groupe Arctic Monkeys annonce son 7e album The Car avec un nouveau single, son chanteur est monté sur scène lors d’un mariage afin d’accompagner les jeunes époux pour leur première danse.

Voir Alex Turner reprendre l’un des classiques de Dion "Only You Know" à un mariage est assez surprenant, sauf quand il est question de l’union d’un de ses amis et collègue, Zach Dave (bassiste de Last Shadow Puppets et de Mini Mansion).

Ce n’est pas la première fois que le chanteur reprenait ce titre, il l’avait déjà proposé durant un showcase pour la radio WRXP en 2009 avec son groupe.

La vidéo de cette performance, à voir ci-dessous, a été partagée par des amis puis reprise par des fans d’Arctic Monkeys.