Archives : Visite guidée de la nouvelle aile de la Chapelle Reine Elisabeth avec Bernard de Launoit

La nouvelle aile de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth a été inaugurée en janvier 2015.

Cette école créée à l’initiative de la Reine Élisabeth et composée de jeunes musiciens venus du monde entier est passée d’un coup dans la modernité et le confort du 21ème siècle. Elle s’est dotée de nouveaux studios insonorisés, d’une salle de concerts et d’espaces de vie adaptés à notre époque, le tout dans le calme de la nature de la forêt d’Argenteuil.

Comme chaque année, les 12 finalistes du Concours Musical International Reine Elisabeth passeront une semaine à la Chapelle, coupés du monde, pour y apprendre le concerto imposé. Nous avons suivi le Président exécutif, Bernard de Launoit, lors d’une visite guidée des lieux.