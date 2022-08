Archives : quand la Foire du Midi élisait sa Miss Esmeralda

Disparu, faute de candidates. "Il y en avait de moins en moins à se présenter", avoue Patrick De Corte. "Le but n’était pas non plus de finir avec deux voire une candidate en lice. Nous avons tenté de relancer l’initiative mais cela n’a pas pris. En tout cas, cette élection permettait de faire la promotion de la foire et de faire de la Miss Esmeralda un symbole de la foire. A l’issue de la cérémonie, qui se tenait Grand’Place, la gagnante recevait un prix, une écharpe. Et avec ses dauphines, elles descendaient le boulevard du Midi en Cadillac. C’était un grand moment."

Depuis, la foire est passée à autre chose et s'adapte aux moyens de promotion et de communication plus modernes que sont Internet et les réseaux sociaux. Elle se repose aussi sur des visages connus, comme ses parrains et marraines. Cette année, elles se nomment Virginie Hocq, l’humoriste et Sophie Dumont, la cheffe. "Par le passé, nous avons eu l’acteur Mourade Zeguendi, la chanteuse Typh Barrow… Ce sont des personnalités qui jouent le jeu et sont d’une grande gentillesse."