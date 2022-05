En 2017, Gary Hoffman a accepté de siéger dans le jury de la finale de cette première session du Concours Reine Elisabeth, consacré au violoncelle.

Et il a accepté de nous rencontrer pour parler de son parcours musical, de sa pédagogie, et surtout de nous donner son point de vue sur les concours, et l’introduction de ce nouvel instrument dans les sessions du Concours.

Même s’il n’aime pas trop les concours, Gary Hoffman reconnaît que cette expérience est formatrice. Sur une période de 8 mois, le jeune pourra se consacrer entièrement à jouer de son instrument. Il se construira un répertoire et comprendra intimement son art.

Le professeur nous a ouvert les portes d’un de ses cours à la Chapelle avec la fille de son frère, Natania. Parce que chez les Hoffman, tout le monde est musicien professionnel. Pour eux, la pratique de la musique est tout simplement un art de vivre.