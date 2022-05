Archives du Concours Reine Elisabeth : pourquoi mettre à l’honneur le violoncelle ?

En 2015, la direction du Concours Reine Elisabeth annonçait l’arrivée d’un nouvel instrument, le violoncelle, parmi ceux qui étaient mis à l’honneur chaque année depuis la création du Concours, le violon, le piano, et enfin le chant (depuis 1988).

En 2017, année de la première session du Concours dédiée au violoncelle, Thierry Loreau avait rencontré Nicolas Dernoncourt, coordinateur artistique du Concours Reine Elisabeth, et Bernard Meillat, membre du comité exécutif du Concours Reine Elisabeth et conseiller international de la Fondation Pablo Casals, pour comprendre quel avait été le cheminement de l’idée jusqu’à sa concrétisation.

Le choix du violoncelle était un choix mûrement réfléchi : il y avait très longtemps que c’était dans l’air, et les spécialistes savaient que la reine Elisabeth appréciait beaucoup cet instrument. Et ces vingt dernières années, le violoncelle avait pris de plus en plus d’importance dans le milieu artistique. Tout d’abord dans l’enseignement, avec l’augmentation du nombre des étudiants de cet instrument, mais également sur les scènes internationales, où l’on avait vu apparaître de plus en plus de jeunes musiciens de talent.

Il y avait eu aussi malheureusement, la disparition de deux grands concours internationaux consacrés au violoncelle : le concours Casals, et le concours Rostropovich.

Donc, le besoin d’ouvrir le Concours Reine Elisabeth à cet instrument s’était clairement fait sentir, pour permettre de découvrir de nouveaux jeunes musiciens prometteurs.