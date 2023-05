Archives du Concours Reine Elisabeth : le juste équilibre de Marie-Noëlle de Callataÿ, lauréate en 1988

Ceux qui ont vécu la première session de chant du Concours Reine Elisabeth en 1988 se souviendront sans doute de la soprano belge Marie-Noëlle de Callataÿ. Cette élève de notre célèbre basse nationale Jules Bastin, malgré ses 23 ans à l’époque, avait atteint la finale et était rapidement devenue un grand espoir du chant en Belgique. Les émissions de télévision se l’arrachaient, tout le monde louait ce nouveau talent à polir.

Comme elle le dit elle-même dans les archives, sa voix n’était pas encore assez mûre pour les grands rôles d’opéra mais elle brillait dans les autres répertoires. Et puis Marie-Noëlle a eu 4 enfants et elle a choisi de s’occuper d’eux et de mettre sa carrière entre parenthèses. Elle continue toutefois de donner des concerts mais uniquement ceux qu’elle choisit. Elle a trouvé le juste équilibre entre la vie de chanteuse et celle de maman.