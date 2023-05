Archives du Concours Reine Elisabeth : le destin spirituel de Thierry Félix, 1e lauréat 1992

La carrière de chanteur n’est pas une autoroute toute droite et tranquille. Certains peuvent choisir d’autres voies, parfois totalement inattendues.

Thierry Félix en est un bon exemple. Il avait remporté le premier prix du Concours Reine Elisabeth en 1992. Mais il attendait autre chose du métier de chanteur, un idéal, une recherche de beauté, de pureté et de vérité. Le côté mercantile du milieu musical l’a dégoûté et l’a détourné de sa première vocation. Les organisateurs de concerts lui parlaient plus d’argent que d’un véritable projet esthétique et Thierry s’est lassé de ces tractations commerciales.

Suite à une intense réflexion personnelle, il a renoncé à sa vie de chanteur et est devenu prêtre dans une petite paroisse en Bretagne. Il vit à présent sa 2e vocation, l’amour du Christ. Toutefois, il lui arrive parfois de chanter lorsqu’il célèbre la messe dans son village. Mais en toute simplicité et sans imprésario.

