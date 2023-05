Archives du Concours Reine Elisabeth : la joie de vivre de Marie-Nicole Lemieux, 1re lauréate 2000

Premier prix du Concours Reine Elisabeth 2000 Chant, Marie-Nicole Lemieux est toujours plein de joie de vivre et d’enthousiasme.

"Les gens semblent m’apprécier, mais quand je chante, j’essaie surtout de donner. De faire de la musique et de donner."

Sur les 9 sessions de chant du Concours, la mezzo canadienne est sans doute celle qui a eu la plus brillante carrière, elle peut tout jouer, tout chanter, c’est une vraie tragédienne.

En 2000, Marie-Nicole Lemieux était un premier prix indiscutable et le succès de sa carrière n’a jamais été démenti. Elle revient souvent en Belgique, elle était sur la scène de Bozar en janvier 2023, et toujours dans la joie et la bonne humeur.

