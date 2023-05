Archives du Concours Reine Elisabeth : 1988, Aga Winska, la 1re lauréate du 1er Concours dédié au chant

En 1988, la Polonaise Aga Winska, 24 ans seulement à l’époque, remportait le premier prix de cette toute première session chant du Concours Reine Elisabeth.

Tout le monde avait été enchanté par son agilité, sa fraîcheur, sa prestance. Son avenir semblait tout tracé vers les sommets. Mais la belle mécanique s’est enrayée.

Des archives de l’époque reviennent sur ce destin quelque peu brisé. Gérard Mortier, subjugué par la voix d’Aga, lui a fait signer un contrat d’exclusivité à la Monnaie. Mais les rôles qui lui convenaient n’étaient jamais mis en scène. Et son contrat lui interdisait de se produire dans d’autres théâtres ou de faire des auditions. Elle a également connu des problèmes de voix et le public l’a petit à petit oubliée.

Le parcours des jeunes chanteurs est semé d’embûches, ils sont encore jeunes et sont parfois mal aiguillés et finissent par se brûler les ailes. Quelquefois, ils acceptent aussi trop de contrats et abîment leur voix.