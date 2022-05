Archives du Concours : portrait de Gautier Capuçon, un pédagogue passionné dans le jury du Concours violoncelle

A tout juste 36 ans, Gautier Capuçon a fait partie du jury du Concours Reine Elisabeth 2017 pour sa première édition consacrée au violoncelle. Et pour cette nouvelle édition, nous le retrouvons à nouveau parmi les noms prestigieux qui compose le jury du Concours 2022.

En 2017, Thierry Loreau et Pierre Barré avaient rencontré le violoncelliste à la Fondation Louis Vuitton, où il a créé la Classe d'Excellence de Violoncelle, des master classes destinées à de jeunes professionnels du violoncelle venus du monde entier. Il leur apprend toutes les ficelles du métier, pas seulement l’art de jouer du violoncelle. Toutes ces sessions sont publiques et télévisées de façon à leur donner des planches et l’expérience de la scène et des caméras.

Ce portrait effectue un retour sur son parcours de musicien : enfant, Gautier Capuçon n'a pas choisi le violoncelle, ce sont ces parents qui lui en on mis un dans les bras à l'âge de 4 ans et demi.

Né dans un environnement musical, le premier instrument dont il a joué fut le violon, mais il n'en a gardé que peu de souvenir. Par contre, la rencontre avec son premier violoncelle, ce fut un coup de foudre ! et même plus, parce qu'à l'âge de 36 ans, il avoue que cette passion perdure.. Avant même de connaître la sonorité de l'instrument - à 4 ans, on n'arrive pas à en tirer grand chose ! - il a apprécié la manière de prendre le violoncelle dans ses bras, de l'enlacer tout en étant assis, et quasi ancré dans le sol..