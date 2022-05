Archives du Concours : Mischa Maisky : "Si vous voulez toucher le cœur du public, vous devez jouer avec amour !"

Mischa Maisky est une légende du violoncelle. Il a tout joué, dans les plus grandes salles avec les orchestres les plus renommés et sous la direction des meilleurs chefs.

Certains musiciens n’ont aucune idée du nombre de concerts qu’ils ont donnés durant leur carrière mais en 2017, Mischa savait précisément qu’il s'était déjà retrouvé 3500 fois sur scène en 44 ans.

D’origine lettone, après avoir suivi les cours de Rostropovich et arpenté la planète, il s’est établi en Belgique à Waterloo depuis de nombreuses années. Agé maintenant de 74 ans, il ne fait plus de concession et joue à sa façon. De son propre aveu, il pense qu’il ne franchirait même pas un tour dans un concours car il aime trop sa liberté et invente continuellement sa propre interprétation, loin des standards des écoles internationales.

Pourtant, en 2017, il avait accepté de siéger dans le jury de la 1re session de violoncelle du Concours Reine Elisabeth. Quand nous l'avons rencontré à cette époque, il a joué pour nous le Prélude de la 1re Suite de Bach. Cette musique est sa religion et les 6 Suites du Maître constituent sa Bible.