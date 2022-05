Archives du Concours : Il n'y a pas d'âge pour commencer le violoncelle..

Quand on lit les biographies des candidats au Concours Reine Elisabeth, on se rend que certains d'entre eux ont été attirés dès leur plus jeune âge par le violoncelle.

Claudine Steenackers s’est spécialisée dans la pédagogie pour des violoncellistes précoces. Elle utilise une méthode hongroise appelée "Color strings".

A 5 ans, un enfant ne peut pas encore lire la musique. De plus, la hauteur des notes et les silences sont une notion très abstraite à cet âge-là. Les partitions sont donc remplacées par des lignes colorées et des bruits de voiture, de train et de bateau. L’important est d’apprendre de manière ludique mais il faut aussi établir une excellente relation entre le professeur et l’élève. La notion de plaisir est la base de cet enseignement.

Comme le dit Claudine Steenackers, un oiseau chante tous les jours. L’enfant doit faire de même, seule une pratique régulière mènera à un apprentissage rapide. Elle nous explique sa méthode avec des enfants âgés de 6, 8 et 15 ans. Elle nous détaille également les différentes tailles des violoncelles adaptées à tous les âges.