Archives du Concours : À la rencontre de Jan Strick, luthier bruxellois

Fabricant d’instruments depuis 1978, Jan Strick s’est formé en France, à Mirecourt dans les Vosges, là où on pratique la lutherie depuis quatre siècles. De l’érable, de l’épicéa… pour bomber le bois, il faut ciseler dans la masse. Et pour les côtés du violoncelle, le luthier le plie sur un fer chaud. Pour la dernière étape, le vernissage, le luthier regrette les techniques du XVIIIe siècle : "en 1720, on avait encore la vieille méthode de vernissage qui était à base d’huile de lin…".

Quand tout est terminé, c’est le moment fatal pour Jan Strick, il faut essayer l’instrument. "En tant que luthier, nous n’avons pas souvent le trac. Les musiciens, eux, chaque fois qu’ils doivent monter sur scène l’ont. Mais lorsqu’on entend le premier son de notre instrument, là, on a le trac. Est-ce que ça va être bon ?".