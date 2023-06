Archives de la Maison Blanche : que reproche exactement la justice américaine à Donald Trump ?

Donald Trump a été également inculpé pour faux témoignage, ayant fait sciemment et délibérément une déclaration "fausse, fictive et frauduleuse" au FBI et au grand jury.

Enfin, le dirigeant républicain a été accusé d’entrave à la justice et de dissimulation de documents. Avec l’un de ses proches, Waltine Nauta, lui-même inculpé, Donald Trump a cherché volontairement à dissimuler certains dossiers, documents et objets. Ensemble, ils auraient caché certaines caisses et laissé entendre que l’un des avocats du milliardaire aurait caché ou détruit des documents. En outre, Donald Trump et Waltine Nauta auraient fait des déclarations fausses et trompeuses au FBI.

Donald Trump est le premier ancien président américain à être poursuivi devant la justice fédérale. Cette affaire pourrait mettre en péril sa campagne pour la présidentielle de 2024. Pour tous les chefs d’inculpation qui le visent, le républicain risque une peine maximale cumulée de 110 ans.