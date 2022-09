Archives coloniales : le Traité de 1907 cédant le Congo à la Belgique récupéré dans une salle de vente

Récemment en collaboration avec les éditions Brepols, un ouvrage reprenant l’ensemble des sources de l’histoire coloniale du Congo, Rwanda, Burundi a été publié avec l’appui de la Politique scientifique générale belge (BELSPO) et mis en accès libre sur le site de l’éditeur, faisant de l'ouvrage un véritable "GPS" pour les professionnels et les passionnés d’histoire ou simplement les personnes qui veulent connaître le parcours d’un membre de leur famille à l’époque du Congo colonial. Plus de 2000 pages permettent d’identifier et de localiser plus de 1500 notices toutes les sources d’archives disponibles en Belgique.