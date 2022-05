Archive sonore : Michel Bouquet raconte sa vie, sa carrière

Le comédien Michel Bouquet a tiré sa révérence le 13 avril dernier. Monument du théâtre et du cinéma français, il tenait sa passion du spectacle de sa mère. Sur scène, il jouera pour Anouilh, Villard ou Becket. Il tournera devant les caméras de Chabrol, Truffaut, Robert Hossein ou encore notre compatriote Jaco Van Dormael.

Un jour dans l’Histoire déterre les archives sonores de la Sonuma pour dresser son portrait. De son enfance aux années sombres de l’occupation, lorsque son père était prisonnier de guerre, son amour pour le théâtre et la fiction se développe dans les pires moments.

On était dans un état de très grande mélancolie. Cette possibilité de pouvoir échapper, par la fiction, à la réalité, est devenue pour moi une chose essentielle. Je me suis dit que je n’avais qu’une seule possibilité pour m’en sortir : entrer dans des toiles peintes et oublier complètement la réalité