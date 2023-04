Archive RTBF : un étonnant micro-trottoir sur les bienfaits des courants d’air !

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1966 avec un extrait du magazine 9 millions, c’était le nombre d’habitants en Belgique et qui dressait chaque fois le portrait d’un personnage atypique. De souriantes images que vous proposent de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Direction le milieu rural à la rencontre d’un homme de 83 ans tout à fait étonnant qui à la particularité de rouler des "R". Au micro du journaliste il explique : " jamais je ne me suis jamais aussi bien porté et heureux de vivre avec ce système-là ". Mais de quoi parle-t-il ? Il y a une huitaine d’années ce personnage découvrait par hasard en parlant avec un étudiant des bienfaits des courants d’air et de l’oxygène. " Au bout de huit jours j’en étais conquis, ce n’est pas les hommes qui l’ont fait l’oxygène, c’est bien le créateur alors pour vivre en bonne santé, il faut vivre dans les courants d’air " racontait-il.

Ecoutez et regardez plutôt !