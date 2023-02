Archive RTBF : Salvador Dali s’exprime en 1961 sur les origines du tango

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1961 avec une interview de l’une des figures majeures du surréalisme et peintre génie ; Salvador Dali qui s’exprime sur le Tango.

Durant cet entretien, il annonce son arrivée à Bruxelles pour le nouveau ballet de Maurice Béjart dans lequel il tentera d’infiltrer un peu de la métaphysique du Tango, chose très actuelle pour l’époque. D’origine Argentine, alors que l’on pourrait croire que le Tango est très coloré, il n’est ni rouge, bleu, ver mais noire… Monochrome car on ne peut l’imaginer à aucune autre association de couleur. Quant à la danse proprement dite, il n’est pas question d’avoir les pieds sur terre mais c’est surtout la glissade qui compte explique Salvador Dali.

Ce qui m’intéresse qui fait la caractéristique du Tango duquel nous parlons, c’est le côté glissant, visqueux de cette danse qui contraste le manque avec le côté sec des choses qui nous viennent d’Afrique.

Regardez plutôt !