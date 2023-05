Archive RTBF : revivez la visite de Charles III à Bruxelles en 1992

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément le 19 novembre 1992. L’hériter du trône d’Angleterre est en visite officielle dans notre pays. Au programme pour le prince de Galles la découverte du Breydel, siège des institutions européennes.

Jacques Delors (président de la Commission européenne de 1985 à 1995) s’étant longuement entretenu avec lui lors du déjeuner, la communauté n’a presque plus de secret pour l’ancien Prince de Galles.

Dans son discours, Charles III plaidera pour une meilleure protection de l’architecture et sauvegarde du patrimoine ; ses grandes passions. Au cours de l’après-midi, le Prince visitera une exposition consacrée à deux architectes britanniques à la Fondation pour l’architecture. Mais il s’est surtout intéressé à un projet de destruction et de reconstruction d’une une tour rue du Pont Neuf. Pas questions pour le futur Roi d’Angleterre de mettre à mal ses excellentes relations avec la Belgique et la famille royale qui le recevait au palais royal de Laeken.

Regardez plutôt !