Archive RTBF : revivez la première édition des 20 km de Bruxelles en 1980

On remonte le temps avec des images d’archives de la Sonuma et plus précisément en 1980 lors de la première édition des 20 km de Bruxelles. Ils furent des milliers à s’inscrire et se distinguer au fil de cette course organisée au profit de l’association sportive contre le cancer.

Entre un soleil de plomb et une chaleur qui montait aussi de la terre, les participants ont défié 20 km de bitume noir et huileux par des boulevards et avenues qui paraissait ondulé de plaisir sous ces foulées qui pour une matinée chassait aussi l’automobile du cœur de la ville.

Il fallait être beaucoup plus qu’un champion, qu’une idole de stade pour s’élancer ce matin-là par le boulevard du centenaire. En vérité, il fallait être assez hardi et courageux pour essayer de se vaincre soi-même avant toute chose. Les pieds douloureux ne se comptaient plus à l’arrivée sauf sans doute cet extraordinaire concurrent de 65 ans qui a parcouru l’épreuve à pieds nus.

Regardez plutôt !