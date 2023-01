Archive RTBF : retour en 1983 avec un festival de danse contemporaine à Bruxelles

Les années 80, c’est aussi l’époque où Béjart développe son ballet et tout naturellement la capitale était devenu une véritable terre d'accueil de la danse. Dans ces images d'archives de la Sonuma et plus précisément de 1983, on parle danse contemporaine avec la troupe The Dancers Collectif originaire des Pays Bas qui se présentait sur la plus Grand place de Bruxelles à l’occasion d’un festival en plein air.

Succès incontournable, au total, 1500 sièges occupés tous les soirs sans compter le nombreux public assis ou debout sur la grand-place. Une semaine exactement après le début du festival on ou pouvait estimer la moyenne de fréquentation à 4000 personnes par jour. Le but du festival permettre a chacun de réviser d’éventuelles idées toutes faites au sujet de la danse. La troupe hollandaise The Dancers Collectif a prouvé qu’avec les techniques diverses peuvent former un ensemble cohérent.

Regardez plutôt !