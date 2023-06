Archive RTBF : rencontre avec Stromae dans l’émission "Sans Chichis" en 2010

Le 9 mai dernier, Stromae annonçait à son public que son état de santé l’obligeait à s’éloigner un temps des projecteurs. Près d’un mois après l’annonce fracassante de Stromae, Joëlle Scoriels et Bruno Tummers ont tenté de comprendre quel enchaînement de circonstances avait pu le conduire à un tel épuisement.

Pour l’occasion, on remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2010 dans la toute première version de Sans Chichis. L’émission quotidienne était tournée dans un appartement et était présentée par Joëlle Scoriels, Adrien Devyver et Cathy Immelen. Les trois animateurs reçoivent une leçon donnée par le tout grand professeur Stromae qui était accompagné de son modeste clavier.

Regardez plutôt !