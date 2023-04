Archive RTBF : redécouvrez les allées de "Brussels Art Expo" en 2001

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2001 avec un reportage du journal télévisé sur le salon "Brussels Art Expo" qui se tenait au Heysel. Une foire qui vous plonge dans le monde de l’art, de l’antiquité et du design. Fondé en 1968, le salon d’art contemporain des plus renommés d’Europe, Art Brussels débutera dans quelques jours.

Dans les allées de ce salon d’art, il y avait déjà 140 galeries venues du monde entier. On y vient pour vendre, pour acheter ou pour regarder des œuvres d’artistes de ces 20 dernières années. Un conseil dans un salon d’art contemporain, vous pouvez sourire, être choqué, interpellé, séduit ou même horrifié. Mais s’il y a bien une réaction qui n’est pas dans le ton c’est de dire que n’importe qui pourrait en faire autant. Ecoutez et regardez plutôt !