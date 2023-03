Archive RTBF : redécouvrez les actrices belges du film "la puritaine" en 1987

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1987 dans l’émission Le monde du cinéma qui consacrait un reportage sur le casting d’un film de Jacques Doillon, le monsieur Jane Birkin. Le film s’intitule La puritaine et on découvre plusieurs jeunes comédiennes Belge.

Parmi les actrices, on retrouve Pascal Tison qui est aujourd’hui animatrice sur la Première ou encore Anne Coesens qui a joué dans Pandore et La Trêve disponible sur Auvio. Après sa courte apparition dans La puritaine de Jacques Doillon, Anne Coesens devra patienter plusieurs années avant de décrocher des rôles significatifs pour le grand écran, et ce grâce à des réalisateurs belges qui ont pu déceler chez elle son potentiel dramatique et sa capacité à jouer tous les rôles : retour sur le parcours d’Anne Coesens.

A chaque prise il y a quelque chose de différent qui s’ajoute

Regardez plutôt !