Archive RTBF : redécouvrez le traditionnel poulet frites compote du dimanche en 1959

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1959 dans l’émission Devant l’objectif qui consacrait un reportage sur le poulet rôti compote et compagnie du dimanche. Un repas traditionnel qui se perpétue de nos jours.

Armé au centre de la table, le poulet est servi chaud dans la plus grande tradition et le pauvre est grignoté jusqu’à l’os. Tous les personnages sont présents armés et au centre de la table, la victime qui ne réalise pas encore. Pour clôturer le repas, dessert, café, cigarettes, telle une pièce de théâtre le rideau tombe sur cette tragique comédie populaire sans limitation de tableaux. Une consécration qui promettait d’être terrible.

