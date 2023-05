Archive RTBF : redécouvrez la voiture du futur en 1961

La voiture du siècle avant l’heure, on remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1961. Rencontre avec l’inventeur belge Alphone Jockner à l’assemblée annuelle de l’automobile à Bruxelles. Un voyage futuriste à bord d’une voiture téléguidée !

La voiture, une Chrysler impérial est équipée de 22 appareils différents. Elle a la particularité d’être téléguidée, elle peut ralentir et s’arrêter dès qu’un obstacle est en vue sur la route. Pour bien comprendre, la voiture est réglée sur la voix du constructeur et lorsqu’il donne un code à voix haute, la voiture se met en marche ou à l’arrêt sans chauffeur. Bien que le métier de journaliste procure parfois un choc cela reste tout à fait ahurissant comme découverte. Un autre gadget permet au conducteur d’ouvrir la porte de son garage à distance… Comment se présente la voiture miracle ? Découvrez quelques-unes des 22 inventions automobiles de l’époque dans ce reportage de l’époque.

Regardez plutôt !