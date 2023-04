Archive RTBF : redécouvrez la présentation de la compagnie Ryanair en 1997

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1997 quand Ryanair débarque à l’aéroport de Charleroi. Le modèle économique interpelle la population et le monde politique. Le journal télévisé s’y intéresse en lui consacrant un reportage plutôt surprenant. Des images que vous propose de redécouvrir Hugues Hameynk dans le 6/8.

Envie d’en savoir davantage ? Rendez-vous mercredi 5 avril soir sur La Une : l'émission #Investigation a enquêté sur les méthodes de la compagnie aérienne à bas prix. Elle fait notamment le point sur les conditions de travail des travailleurs de la célèbre compagne irlandaise, celles qui ont entraîné les multiples grèves qui se sont déroulées ces dernières années.