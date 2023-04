Archive RTBF : redécouvrez la mode Printemps-été, "Le fil d’Ariane" en 1960

Chapeaux et bijoux sont les vedettes de l’élégance et les grandes tendances du printemps 1960. Les coiffeurs et les modistes se sont réconciliés. Une archive de la Sonuma que vous propose de redécouvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Pour fêter l’évènement, les filles jeunes et moins jeunes se sont enfin décidés à être chapeautés du matin au soir. Le matin elles portaient par exemple des petits bijoux très faciles à porter et l’après-midi et le soir un grand chapeau élégant accompagné de boucles d’oreilles genre gitan très à la mode pour l’époque. " Les bijoux sont des véritablement des éléments indispensables d’une toilette qui se veut chique " rappelle la journaliste dans cette archive de la Sonuma. Rappelez-vous pour toutes les occasions et à toute heure, sortez chapeautée !

Regardez plutôt !