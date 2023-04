Archive RTBF : redécouvrez l’interview de Richard Berry en 1983

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1983. A cette époque, l’émission "Cinescope" consacrait une interview à l’un des plus célèbres Richard du cinéma Français. Hugues Hamelynck vous propose de redécouvrir ces images de la télé d’avant dans le 6/8.

Tout jeune, le comédien ne veut pas brûler les étapes. C’est en 1969, que Richard Berry intègre le conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, où son talent ne passe pas inaperçu où il en sortira avec un premier prix. Un parcours des plus classique qui lui ouvre les portes de la comédie française durant sept ans, " un bilan plus que positif somme toute " expliquera Richard Berry. Acteur, réalisateur et scénariste français, le comédien à interpréter plus de 60 rôles.

Toutes les expériences même quand elles sont parfois difficiles et douloureuses servent par la suite.

Regardez plutôt !