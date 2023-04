Archive RTBF : redécouvrez l’interview de Raoni et Sting en 1989

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en avril 1989. Quasi 34 ans jour pour jour, le légendaire chef indigène brésilien Raoni et le chanteur Sting faisaient leur tournée et notamment en Belgique pour prendre la défense de la forêt Amazonienne.

A la différence de ses amis européens, le chef amazone ne doit pas être maquillé pour passer à la télévision. Sur le plateau du journal télévisé, on évoque les inondations, la sécheresse et la famine. Sting et Raoni ont fait passer le message. " Chaque jour ce sont des millions d’hectares de cette forêt qui disparaissent coupés sans distinction par les exploitants forestiers. Les premières victimes de ce défrichage intensif sont les Indiens. Après avoir été massacrés par les envahisseurs blancs, c’est à leur territoire qu’on s’attaque ".

Regardez plutôt !