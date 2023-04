Archive RTBF : redécouvrez l'interview de Pablo Picasso en 1966

Avec plus de 40.000 œuvres répertoriées, Pablo Picasso nous quittait un 8 avril en 1973 à l’âge de 91 ans à Mougins en France, il y a 50 ans. En 1966, il se confiait dans une interview de la RTBF dans l’émission Grafitti. C’est l’archive de la Sonuma qu’a choisi de vous faire partager Hugues Hamelynck. Regardez plutôt !

Au micro du journaliste il explique : "Je suis touché et impressionné de cette sympathie et amitié que tant de gens me portent ". Lui qui adore les gens et le mot amour, il était célébré de son vivant comme l’un des peintres les plus importants de l’histoire. Et quand le journaliste le questionne sur la télévision, il répond…