On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2001. Cécile de France était venue raconter sur le plateau du journal télévisé son parcours d’actrice et son rôle dans le film "L’auberge Espagnole", signé Cédric Klapisch.

Plongée au cœur de la vie d’étudiants en Erasmus, Cécile de France y joue le rôle d’une étudiante belge homosexuelle en dernière année dans un milieu très métissé. C’était il y a plus de 20 ans.

