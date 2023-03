Archive RTBF : redécouvrez l'entretien de l'actrice Isabelle Huppert en 1976

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1976 avec Isabelle Huppert qui se confiait aux caméras de la RTBF à l'occasion de la sortie du film "La Dentellière" de Claude Goretta. Elle n'avait que 23 ans.

De la comédie, drame, on connaît Isabelle Huppert comme une brillante actrice caméléon, dont le culot et la capacité à passer de la froideur au comique font merveille. Actrice audacieuse à la carrière impressionnante, marquée par des centaines de films en France et à l'international, Isabelle Huppert fête aujourd'hui ses 70 ans.

Isabelle Huppert est actuellement en salle dans deux films Mon Crime de François Ozon avec qui elle avait déjà collaboré dans Huits femmes et la Syndicaliste.

Le cinéma c'est l'art du silence, c'est la caméra qui capte tout, les gros plans, les moins grandes attentions.

Regardez plutôt !