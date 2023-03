Archive RTBF : redécouvrez cette interview de Georges Simenon en 1963

Le célèbre Liégeois compte parmi les auteurs francophones les plus lus au monde, avec 550 millions d’exemplaires de ses ouvrages et une traduction de son œuvre dans 47 langues. En 1963, la RTBF est allée à sa rencontre en Suisse dans sa résidence pour lui parler de son travail d’auteur de policier et de polar. Une archive de la Sonuma que vous fait découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

"Je crois que celui qui vraiment capable d’un amour profond l’aura toujours. Même avec la personne avec qui vous êtes le plus intime, il y a des coins de vous-même dont vous ne pouvez jamais parler, pas communiqué aux autres. Nous avons un langage qui nous permet de dire un certain nombre de choses mais combien de mots abstraits il y a dans ce langage" explique Georges Simenon.

Jadis les romans finissaient par : ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d’enfants. Maintenant c’est le début du roman parce que c’est le début de la tragédie.

Regardez plutôt !