Archive RTBF : redécouvrez Arno sur scène en 1995

Il y a un an, Arno Hintjens nous quittait d’un cancer contre lequel il luttait depuis fin 2019. Hugues Hamelynck lui rend hommage dans le 6/8 avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1995. On retrouve l'Ostendais de naissance, sur la scène à l'occasion de la fête de la communauté française. Il interprétait ce jour là Dans les yeux de ma mère extrait de l'album À la Française.

Dans cette chanson, Arno explique que ce refrain "c’est 4 phrases" dont trois fois la même. C’est aussi la répétition qui fait la nuance puisqu’on rentre dans l’iris maternel comme on zoome sur un amour pour en trouver l’universalité.

Regardez plutôt !