Archive RTBF : portrait du roi Albert II avant son accession au trône

Il y a dix ans que le roi Philippe a pris la place son père sur le trône. Vingt ans avant d’abdiquer, c’est Albert II qui succédait à son frère Baudouin, décédé d’une crise cardiaque. Pourtant, des bruits couraient que Philippe serait directement intronisé au lieu d’Albert.

Dans une archive de la Sonuma, on retrouve cette année-là des images du prince Albert, présenté comme une personnalité "riche et attachante", avec "un côté enfant terrible déjà vu chez d’autres frères d’autres rois des Belges". On voit aussi la princesse Paola, et encore leur jeune fils Philippe, qui expliquait en 1966 de manière peu académique en quoi consiste le métier de son père.