Archive RTBF : Paco Rabanne et la mode du futur en 1971

Né le 18 février 1934 au Pays basque espagnol, à San Sebastian, le couturier et parfumeur franco-espagnol Paco Rabanne est décédé voici quelques jours à l’âge de 88 ans. Mathieu Van Overstraeten lui rend hommage dans le 6/8 avec une archive de la Sonuma et plus précisément en 1971 dans une émission qui s’appelait Photographie du futur.

L’architecture va modifier la façon de vivre, le comportement et ainsi la façon de s’habiller.

Si aujourd’hui nous portons des vêtements lourds et contraignants, c’est parce que l’architecture est isolée expliquait-il. Prenez par exemple : nous sortons de milieux extrêmement chauffés pour aller dans la rue où il fait soit très chaud ou très froid.

Dans le futur les vêtements lourds risquent de disparaître et on vendra des tenues légères : " Comme partout dans le monde on fera de plus en plus à d’autres ressources. Toute la nouveauté va venir des fibres synthétiques. L’aspect de la rue et de la mode changera on aura plus beaucoup de tissu sur soi mais pas dans la nudité car cela serait tué la sexualité. Les tenues seront de plus en plus légères et plus faciles à porter et à vivre".

Une des joies de la vie c’est la sexualité et donc le vêtement est nécessaire en sorte pour exciter l’imagination et l’érotisme, essentiel dans la vie.

Regardez plutôt !