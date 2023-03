Archive RTBF : nettoyage de Printemps des berges de l’Ourthe, en 1988

Alors que la 9e édition du Grand Nettoyage de printemps en Wallonie vient de se terminer, nous prenons la direction les bords de l’Ourthe avec les archives de la Sonuma pour se replonger dans l’ambiance de cette opération en 1988.

Au bord de l’eau, pendant que certains profitaient de la douceur du temps, d’autres (plus d’un millier) avaient retroussé leur manche pour entreprendre un grand nettoyage de printemps des berges de l’Ourthe et des chemins forestiers entre Houffalize et La Roche. Mais l’événement, c’était peut-être que parmi les ramasseurs bénévoles on avait dénombré des Allemands, des Français, mais surtout 450 Hollandais venus spontanément prêter main-forte pour améliorer la propreté publique. A la fin de la journée, on totalisera 67 carcasses de voitures, des milliers de bouteilles de plastique…

Regardez plutôt !