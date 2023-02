Archive RTBF : neige et loisirs d’hiver en 1966

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1966 avec un sujet du journal télévisé sur "les plaisirs d’hiver et de la neige". Dans les années soixante, les reportages prennent souvent la forme d’un poème, écoutez plutôt c’est une véritable œuvre d’art.

L’hiver a toujours été bien décrié et il n’est pas cependant de saison plus belle si l’on prend soin du moins d’abandonner l’hiver fétide et mou qui laisse ruisseler une pluie insipide pour ne défendre que l’austère hiver et de gel. " Ce ne sont pas les patineurs qui me donneront tord envahis aussi quand ils tentent de former des huit parfaits d’une certaine rigueur et fierté ".

Si l’été est le patron des peintres, le sévère hiver est celui des orfèvres et des graveurs. L’hiver dépouille, débarrasse la terre, supprime les feuillages, arrête les eaux incertaines et abrège même les bruits inutiles. Jamais nous n’aurions mieux senti la chaleur et le courage de notre sang qu’en marchand dans l’hiver qui augmente notre vie en isolant.

De nos jours, avec le dérèglement climatique la neige se fait plutôt rare : Capter le CO2 dans l’atmosphère, la solution ?. Regardez et écoutez plutôt !