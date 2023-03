Archive RTBF : Marc Lavoine, redécouvrez-le au début de sa carrière en 1985

Il est jeune, il est très beau, il a les yeux d’un bleu, parmi ses chansons à succès : Pour une biguine avec toi, Les yeux révolvers… On se replonge dans les années 80 avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1985 au début de la carrière de Marc Lavoine que l'on peut considérer comme une valeur sûre de la musique française.

Un sujet dans lequel il apparaît pour la première fois sur La Une dans l’émission Domino où il interprète Tu me divises par deux qui aborde la question de la bisexualité. Tout en se consacrant à la musique, Marc Lavoine continue de tourner des films et téléfilms pour le cinéma international et la télévision française.

On connaît l’artiste comme chanteur, parolier et acteur français. Retrouvez Marc Lavoine ce mardi 14 mars dans les deux premiers épisodes de "L’école de la vie", une série coproduite par la RTBF sur les relations profs/élèves et le quotidien d’un lycée avec Emilie Dequenne et Déborah François à l’affiche de cette série. Regardez plutôt !