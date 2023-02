Archive RTBF : Malmedy, Binche… La tradition du carnaval en 1964

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1964 dans un reportage du journal télévisé pour un petit tour d’horizon des différentes traditions du carnaval synonyme de réjouissance, quand les barrières sociales tombent.

Binche, Bruxelles, Liège ou encore Charleroi, on fête le Mardi gras un peu partout en Wallonie mais chacun à sa manière. Dans certaines villes comme à Bruxelles, la tradition s’est un peu perdue. Focus sur la grande parade de Malmedy, carnaval Wallon avec les personnages atypiques des "boulangers" dont le rôle était d’aller sentir le postérieur des dames en leur demandant de réciter des paroles en Wallon.

Regardez plutôt !