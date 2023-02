Archive RTBF : le train couchette, c’était comment en 1989 ?

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1989 avec un reportage du journal télévisé de saison puisqu’il s’intéressait aux trains de nuits et de couchettes qui emmenaient les vacanciers à la neige ou aux sports d’hiver. A l’époque vous pouviez partir de la capitale ou de Liège. Découvrez ce sujet qui vous explique comment tout cela s’organisait avant le départ.

Cette transhumance crée beaucoup de mouvement et de soucis supplémentaires aux responsables de la SNCB. Des trains spéciaux doivent être mis sur pied avec des wagons qui viennent d’un peu partout car les nôtres ne suffisent pas. Cette formation de train de neige à la gare de Forêt est extraordinairement spectaculaire. Le train-train quotidien fait place à un train d’enfer pour les cheminots.

Regardez plutôt !