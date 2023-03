Archive RTBF : le sulfite au sommaire du magazine des consommateurs en 1969

Tous les jours ou presque, il y a une journée internationale de quelque chose. Depuis le début de l’année on a eu droit à la journée mondiale internationale du compliment, de la femme et aujourd’hui, on ne pouvait pas passer à côté : c’est la journée internationale des droits des consommateurs. A cette occasion, Hugues Hamelynck vous replonge dans les archives de la Sonuma en 1969.

L’émission Magazine s’intéressait au "Sulfite", un agent de conservation qui permettait déjà, dans les années soixante, de garder de bonnes couleurs à la viande pendant plusieurs jours.

Mais, le sulfite n’est-il pas dangereux ? Non pour autant que les doses soient faibles mais il permet de masquer l’état réel de la viande. Ainsi le sulfite par son action désodorisante nous empêcherait de nous rendre compte qu’une viande hachée est en état de putréfaction. Voilà pourquoi dès 1946, une loi interdisait l’usage du sulfite. En 1963, un test d’efficacité par une association de consommateurs révélait que dans la région bruxelloise sur 100 échantillons prélevait, 50 contenait du sulfite. En 1964, une nouvelle législation permet une répression plus sévère. Et de fait en 1966, les tests effectués par le magazine des consommateurs révélaient toujours pour Bruxelles une amélioration de la situation.

Un conseil : N’exigez jamais d’avoir de la viande exclusivement rouge et demander à votre boucher de hacher la viande devant vous il se fera un plaisir de satisfaction

Regardez plutôt !