Archive RTBF : le salon des vacances et ses multiples facettes en 1964

A quelques heures des vacances de printemps et de détente, on remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1964 au cœur du 6e salon des vacances installé sur plusieurs palais du Heysel à Bruxelles. Sans la neige il est quand même possible de faire du ski, c’est ce que le salon des vacances démontrait entre autres choses.

Sur 45.000 m2 et tout au long de 7000 m de façades de stands, quelque 200 exposants présentent toutes une variété de ce que l’on utilise ou l’on rêve pour les vacances. Sur 22.000 m2, c’est le secteur du caravaning et du camping. Pour la 1re fois en Belgique, le salon avait installé de quoi vous apprendre à pêcher la truite. En guise de récompense, vous pourrez l’emporter si vous avez fait preuve d’habilité.

Rencontre avec attirante petite sirène et plaisirs de la mer sont également évoqués à la grande échelle. Même un véritable marin est là pour vous guider et vous instruire s’il le faut. Et tous les genres de bateaux des plus luxueux pour des grandes croisières jusqu’au plus sportif pour faire du ski nautique n’attendaient que votre choix.

Et pour 535.000 francs vous pouvez aussi si vous en avez les moyens vous offrir un de ces petits avions qui vous épargneront certainement les encombrements des grand-routes vers le soleil.

Regardez plutôt !