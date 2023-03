Archive RTBF : le printemps raconté de façon poétique, c’était en 1960

En 1964, Noël, la Toussaint, l’été, le printemps sont bien des sujets les plus rebattus qu'ils soient et le malheureux chroniqueur à renoncé depuis bien longtemps à trouver quelque chose d’original a écrire là-dessus. Pourtant le printemps c’est quelque chose non ? Une très belle archive de la Sonuma dans laquelle le journaliste racontait de façon très poétique et littéraire le printemps, sujet récurrent et prévisible appelé aussi "marronnier"en terme journalistique.

Même si de l’esprit ce n'est qu'un simple feuillet du calendrier, les hommes sont ainsi faits et cette date du 21 mars déclenche en eux toute une série de réactions. Les mères quant à elles, trouvent subitement leur enfant bien pâlot. Alors elles songent pour leur progéniture a de reposantes vacances au soleil et découvre qu’elles n’ont plus rien a se mettre et qu’il est grand temps de remédier à cela. Les hommes eux font plutôt des rêves d’évasions lointaines. Buffalo Bill et Vasco de Gama ne sont jamais aussi présent qu’au printemps.

Ecoutez et regardez plutôt !