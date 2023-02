Archive RTBF : la Saint-Valentin chez les personnes âgées en 1984

Comment peut-on concevoir l’amour à la Saint-Valentin passé un certain âge ? Direction Bruxelles en 1984 dans un restaurant dédié aux séniors avec ce reportage du journaliste Jean-Claude Defossé.

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1984 et déjà à cette époque les réactions sont multiples, diverses et parfois convaincantes. Alors, êtes-vous toujours amoureux ? Chez certains des séniors participants au repas, les déclarations sont très claires, chez d’autres elles sont plus timides : "Je ne dirai pas plus qu’avant mais certainement autant".

Regardez et écoutez plutôt !